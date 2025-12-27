Bestätigt: Cvancara kehrt zurück

Bundesligist Borussia Mönchengladbach startet im neuen Kalenderjahr mit Tomas Cvancara (25) in die Vorbereitung. Gegenüber der ‚Bild‘ bestätigt Sportchef Rouven Schröder: „Wir können bestätigen, dass der Vertrag von Tomas in der Türkei gekündigt wurde. Wir erwarten ihn zur Abreise zum Trainings-Kick-off am 2. Januar am Borussia-Park.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei seinem Leihklub Antalyaspor hatte Cvancara seit Monaten kein Gehalt mehr bekommen, deshalb folgt jetzt die Rückkehr. Sportlich hatte der Tscheche in der Türkei nicht überzeugt. Laut dem Boulevardblatt sucht Gladbach schon für den Winter nach einem neuen Abnehmer.