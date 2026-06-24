Deniz Undav hat sich mit seinen Toren offenbar in die Startelf der deutschen Nationalmannschaft gespielt. Die ‚Bild‘ berichtet, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann die Entscheidung getroffen hat, den 29-jährigen Knipser am morgigen Donnerstag gegen Ecuador (22 Uhr) von Anfang an zu bringen. „Undav wird seine Chance bekommen“, so das Boulevardblatt.

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Es sei wahrscheinlich, dass Undav für Jamal Musiala (23) in die Startelf rückt, der eine Pause zur Belastungssteuerung bekommen könnte. In den bisherigen zwei Spielen gegen Curaçao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1) sammelte der Stürmer des VfB Stuttgart drei Tore und zwei Vorlagen als Joker. Gegen die Südamerikaner erhält Undav nun die Chance, zu beweisen, dass er es auch von Beginn an kann.