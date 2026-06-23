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2. Bundesliga

Hertha-Abschied: Neue Chance für Brooks

von Dominik Schneider - Quelle: Bild
John Brooks fasst sich an den Kopf @Maxppp

John Brooks erhält wohl die Möglichkeit, seine Karriere in der 2. Bundesliga fortzusetzen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der 33-jährige Innenverteidiger Gespräche mit Aufsteiger Energie Cottbus über ein mögliches Engagement führt.

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Zur Debatte steht auch ein Probetraining. Grund dafür ist die Verletzungshistorie des 45-fachen Nationalspielers der Vereinigten Staaten. In der abgelaufenen Saison kam Brooks deshalb nur zu einem einzigen Kurzeinsatz für Hertha BSC.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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