Seimens Empfehlung an den VfB

von Tobias Feldhoff
Dennis Seimen für Paderborn im Einsatz @Maxppp

Dennis Seimen (20) hat sich mit einer erneuten Klasse-Leistung für eine Zukunft als Stammtorhüter des VfB Stuttgart empfohlen. Beim heutigen 0:0 gegen den VfL Bochum präsentierte sich der Leihspieler des SC Paderborn in überragender Verfassung und war der Garant für den Punkt.

Bis zum Saisonende läuft Seimens Leihvereinbarung noch. Im Anschluss wird es zunächst zum VfB zurückgehen. Ob er dort auch die kommende Saison absolvieren wird, hängt wohl maßgeblich von der Zukunft von Bayern-Leihgabe Alexander Nübel (29) ab.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
