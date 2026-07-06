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Offiziell Weltmeisterschaft

Barça-Legende löst WM-Trainer ab

von Martin Schmitz
Javier Aguirre protestiert aufgrund einer Schiedsrichterentscheidung in der Partie von Mexiko gegen England @Maxppp

WM-Gastgeber Mexiko vollzieht einen Wechsel auf der Trainerbank. In Folge der Achtelfinal-Niederlage gegen England (2:3) bestätigte Javier Aguirre sein Aus als Nationaltrainer von El Tri: „Ich sage auf Wiedersehen zum Fußball. Auf Wiedersehen zum Aztekenstadion. Ich gehe mit Stolz.“

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Der Nachfolger des 67-Jährigen steht bereits fest. Wie geplant und bereits vor Wochen vom Verband der Mittelamerikaner bestätigt, wird Rafael Marquez, der als Spieler unter anderem langjähriger Kapitän des FC Barcelona war, das Amt übernehmen. Der 47-Jährige arbeitet bereits seit zwei Jahren im Betreuerstab von Aguirre.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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