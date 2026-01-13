Menü Suche
Werder angelt sich US-Talent

von Dominik Sandler - Quelle: Fabrizio Romano
Clemens Fritz im Stadion @Maxppp

Der SV Werder Bremen steht vor der Verpflichtung eines neuen Abwehrspielers. Wie Fabrizio Romano berichtet, wird Ramiz Hamouda von Birmingham Legion pünktlich zu seinem 18. Geburtstag im Mai an die Weser wechseln. Der Youngster ist in den USA in der zweiten Liga Stammkraft.

Der SVW war schon länger an Hamouda interessiert. Schon Ende 2024 war der Linksfuß in Bremen beim Probetraining. Mit etwas Verspätung wechselt er jetzt in die Bundesliga.

