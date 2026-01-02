Menü Suche
Paukenschlag: Kuntz verlässt den HSV

Stefan Kuntz ist nicht mehr Sportvorstand beim Hamburger SV. Der Manager hatte zum Ende des vergangenen Jahres um die Auflösung seines Vertrags gebeten.

von Dominik Schneider - Quelle: hsv.de
1 min.
Stefan Kuntz ist Sportvorstand beim Hamburger SV @Maxppp

Der Hamburger SV und Stefan Kuntz gehen überraschend getrennte Wege. Wie der Bundesligist aus dem hohen Norden mitteilt, hatte der Sportvorstand der Rothosen nach Weihnachten um die Auflösung des Arbeitsverhältnisses gebeten. Ausschlaggebend seien familiäre Gründe, heißt es in der offiziellen Meldung des HSV.

Das Kontrollgremium des HSV kam dem Wunsch von Kuntz nach. Zum 31. Dezember endete die Tätigkeit des Funktionärs. „Manchmal gibt es wichtigere Dinge als Fußball. Das ist nun bei mir der Fall. Mehr möchte ich dazu nicht sagen und bitte darum, dies zu respektieren. Dem HSV danke ich für tolle anderthalb Jahre. Ich wünsche den Teams und der gesamten Geschäftsstelle weiterhin das Beste“, wird Kuntz zitiert.

Hamburger SV
HSV und Stefan #Kuntz einigen sich auf eine Vertragsauflösung.

Stefan #Kuntz ist ab sofort nicht mehr Vorstand des HSV. Der 63-Jährige hatte den Aufsichtsrat nach den Weihnachtsfeiertagen aus persönlichen familiären Gründen um eine sofortige Beendigung seiner Tätigkeit zum 31. Dezember 2025 gebeten. Das Kontrollgremium kam diesem Wunsch nach.

Alle Infos dazu 👉

#nurderHSV
Bei X ansehen

Auch Michael Papenfuß, Aufsichtsratsvorsitzender beim HSV, kommt zu Wort: „Stefan hat mit seinem Team vieles bewegt. Für seine persönliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute. Wir haben in den vergangenen Tagen viele Gespräche geführt und sind mit Vorstand Eric Huwer und einer starken zweiten Führungsebene gut aufgestellt für die kommenden Aufgaben.“

Kuntz hatte die Rolle des Sportvorstands im Mai 2024 übernommen und war maßgeblich an der Gestaltung des Bundesligakaders beteiligt. Der Tabellen-13. kämpft in der Rückrunde um den Klassenerhalt und steht vier Punkte vor dem Relegationsplatz, den derzeit Lokalrivale FC St. Pauli belegt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
