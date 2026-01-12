Menü Suche
FC Bayern: Hiobsbotschaft für Stanisic

von Martin Schmitz - Quelle: fcbayern.de
Josip Stanisic muss verletzt passen @Maxppp
FC Bayern 8-1 Wolfsburg

Der FC Bayern München muss bis auf weiteres auf Josip Stanisic verzichten. Das gibt der Rekordmeister bekannt. Der 25-Jährige war in der Nachspielzeit der Bundesligapartie gegen den VfL Wolfsburg (8:1) am Sonntagabend mit dem rechten Fuß umgeknickt und hat sich nach Vereinsangaben eine Kapselbandverletzung im Sprunggelenk zugezogen.

FC Bayern München
Kapselbandverletzung im Sprunggelenk – Josip Stanišić fällt vorerst aus. ℹ️

Hoffentlich bist du schnell wieder dabei, Stani! 🍀

Zur Dauer des Ausfalls macht Bayern keine Angabe. Der kroatische Nationalspieler hatte sich erst Ende Oktober nach einer Innenbandverletzung wieder in die erste Elf der Münchner gespielt und gehörte in den vergangenen Wochen zu den absoluten Stammkräften unter Trainer Vincent Kompany.

