FC Bayern: Hiobsbotschaft für Stanisic

Der FC Bayern München muss bis auf weiteres auf Josip Stanisic verzichten. Das gibt der Rekordmeister bekannt. Der 25-Jährige war in der Nachspielzeit der Bundesligapartie gegen den VfL Wolfsburg (8:1) am Sonntagabend mit dem rechten Fuß umgeknickt und hat sich nach Vereinsangaben eine Kapselbandverletzung im Sprunggelenk zugezogen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zur Dauer des Ausfalls macht Bayern keine Angabe. Der kroatische Nationalspieler hatte sich erst Ende Oktober nach einer Innenbandverletzung wieder in die erste Elf der Münchner gespielt und gehörte in den vergangenen Wochen zu den absoluten Stammkräften unter Trainer Vincent Kompany.