Kommentar
Dresden: Bundesliga-Torwart im Visier?

von Daniel del Federico - Quelle: Bild
Luca Philipp im Trikot der TSG Hoffenheim @Maxppp

Dynamo Dresden ist bei der Suche nach einer neuen Nummer eins im Kraichgau fündig geworden. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist das Tabellenschlusslicht aus der 2. Bundesliga an Luca Philipp interessiert. Die TSG Hoffenheim zeigt sich aber noch widerwillig, ihren Ersatztorwart ziehen zu lassen, um keine neue Baustelle im Kader aufzureißen. Der 25-Jährige hingegen soll auf einen Wechsel pochen.

Philipp durfte in der vergangenen Spielzeit erstmals Profiluft schnappen, als er den verletzten Oliver Baumann (35) für acht Partien im Hoffenheimer Gehäuse vertrat. Der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, drängt nun auf regelmäßige Spielzeit. Die Dresdner wiederum suchen nach der Verletzung von Lennart Grill (26) händeringend nach einem neuen Keeper.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
