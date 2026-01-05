Groß erläutert BVB-Abschied

Pascal Groß (34) hat seinen Wechsel von Borussia Dortmund zu Brighton & Hove Albion Revue passieren lassen. „Als ich in Dortmund nicht mehr so oft zum Zug kam, wollte ich wieder dahin gehen, wo ich mehr Einfluss nehmen kann und öfter spiele, damit ich mich auch für die WM empfehlen kann“, begründet der Mittelfeldspieler seinen Winterwechsel gegenüber dem ‚kicker‘, „mit Fabian (Hürzeler, Anm. d. Red.) war ich immer seit meinem Abschied im Austausch. Wir haben gesprochen und gegen Ende des Jahres haben sich dann auch die Klubs geeinigt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Groß war 2024 nach sieben erfolgreichen Jahren bei den Seagulls für sieben Millionen Euro zum BVB gewechselt. 66 Mal betrat der 16-fache deutsche Nationalspieler mit dem schwarz-gelben Trikot das Feld, in der laufenden Saison fand er sich aber nur sehr unregelmäßig in der Startelf wieder. Vor drei Tagen erfolgte die Rückkehr auf die Insel. Während Dortmund ein halbes Jahr vor Vertragsende kolportierte drei Millionen Euro kassiert, freut sich Groß wieder auf regelmäßigere Spielanteile: „Das war mir wichtig, im Januar bereits zu spielen und nicht erst Ende Januar zu wechseln und einen Monat zu verlieren.“