Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

M’gladbach: Profivertrag für Torwart-Talent Trippel

von Fabian Ley - Quelle: borussia.de
3 min.
Borussia Mönchengladbach Borussia-Park @Maxppp

Borussia Mönchengladbach hat Torwarttalent Marcello Trippel langfristig an sich gebunden. Die Fohlen teilen mit, dass der 18-Jährige mit einem bis 2029 datierten Profivertrag ausgestattet wurde. Der gebürtige Neusser steht derzeit für die U19 in der Nachwuchsliga im Kasten, für die deutsche U17-Nationalmannschaft kam der junge Schlussmann bislang 19 Mal zum Einsatz.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Marcello ist ein sehr talentierter Torhüter, der einen spannenden Weg vor sich hat. Er hat in den vergangenen Jahren eine tolle Entwicklung genommen und sich auch in der deutschen Junioren-Nationalmannschaft etabliert“, sagt Mirko Sandmöller, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, „umso mehr freuen wir uns, dass sich Marcello langfristig für den Weg bei uns entschieden hat und wir ihn bei seinen nächsten Schritten begleiten dürfen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
M'gladbach
Marcello Luca Trippel

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Marcello Luca Trippel Marcello Luca Trippel
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert