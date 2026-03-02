M’gladbach: Profivertrag für Torwart-Talent Trippel

Borussia Mönchengladbach hat Torwarttalent Marcello Trippel langfristig an sich gebunden. Die Fohlen teilen mit, dass der 18-Jährige mit einem bis 2029 datierten Profivertrag ausgestattet wurde. Der gebürtige Neusser steht derzeit für die U19 in der Nachwuchsliga im Kasten, für die deutsche U17-Nationalmannschaft kam der junge Schlussmann bislang 19 Mal zum Einsatz.

„Marcello ist ein sehr talentierter Torhüter, der einen spannenden Weg vor sich hat. Er hat in den vergangenen Jahren eine tolle Entwicklung genommen und sich auch in der deutschen Junioren-Nationalmannschaft etabliert“, sagt Mirko Sandmöller, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, „umso mehr freuen wir uns, dass sich Marcello langfristig für den Weg bei uns entschieden hat und wir ihn bei seinen nächsten Schritten begleiten dürfen.“