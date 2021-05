Hannover: Hübers-Verlängerung gescheitert?

Eine mögliche Vertragsverlängerung von Timo Hübers bei Hannover 96 ist offenbar in weite Ferne gerückt. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ hat Martin Kind das Angebot an den 24-jährigen Innenverteidiger zurückgezogen, weil dieser eine zuvor vereinbarte Frist verstreichen ließ.

Interesse an Hübers wurde zuletzt Schalke 04 nachgesagt. Auch Werder Bremen, der 1. FC Köln und Union Berlin hatten in der Vergangenheit ihre Hüte in den Ring geworden. Hübers‘ Vertrag bei 96 endet im Sommer, somit ist das Eigengewächs nach aktuellem Stand ablösefrei.