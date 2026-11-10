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Ligue 1

Chaos pur: Toppmöller-Nachfolger schon entlassen

von Fabian Ley - Quelle: L'Équipe
1 min.
Yannick Cahuzac an der Seitenlinie @Maxppp

Die Amtszeit von Yannick Cahuzac als Cheftrainer des RC Lens ist nach nicht einmal zwei Monaten schon wieder vorbei. Laut der ‚L‘Équipe‘ hat der französische Erstligist den 41-jährigen Übungsleiter entlassen. Diese Entscheidung sei nach einem Treffen der Vereinsführung am Montagabend besiegelt worden.

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Am 15. September trat Cahuzac in Lens die Nachfolge von Dino Toppmöller an, der den Job wiederum selbst erst im Sommer übernommen hatte. Nach schwachen Ergebnissen, darunter die 1:9-Blamage in der Champions League gegen Como 1907, ziehen die Franzosen nun erneut Konsequenzen. Heißester Kandidat auf das Cahuzac-Erbe ist Pierre Sage, der vor dem Aus bei Crystal Palace steht und bereits in der Saison 2025/26 in Lens tätig war.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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