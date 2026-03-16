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Bundesliga

Union: Raab wochenlang raus

von Lukas Weinstock - Quelle: fc-union-berlin.de
1 min.
Matheo Raab schaut in den Himmel @Maxppp

Matheo Raab muss sein Bundesliga-Debüt für Union Berlin teuer bezahlen. Nach Angaben der Köpenicker hat sich der Torhüter beim gestrigen 1:0-Sieg beim SC Freiburg eine Handverletzung zugezogen, die ihn in den kommenden Wochen zum Zuschauen verdammt.

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Dieses Debüt, dieser eiserne Einsatz werden unvergessen bleiben! 🙏♾

🤕ℹ️ Nach seinem erfolgreichen #Bundesliga-Debüt muss Matheo #Raab in den kommenden Wochen pausieren.

Unser Torhüter verletzte sich beim 1:0-Auswärtssieg gegen den SC Freiburg kurz vor Schluss bei einer
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Raab war im vergangenen Sommer vom Hamburger SV in die Hauptstadt gewechselt, gestern kam der 27-Jährige in Abwesenheit von Stammkeeper Frederik Rönnow (33) zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz. In den kommenden Wochen wird vorerst kein weiterer hinzukommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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