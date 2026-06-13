Undav: „Wollte immer beim VfB bleiben“

Deniz Undav zeigt sich hochzufrieden mit der Entscheidung, seinen Vertrag beim VfB Stuttgart zu verlängern. Auf der Pressekonferenz vor dem WM-Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao (Sonntag, 19 Uhr) erklärte der 29-Jährige: „Ich wollte immer beim VfB bleiben, Gott sei Dank hat es geklappt.“

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Dass die Vertragsverhandlungen noch vor WM-Beginn finalisiert wurden, war ebenfalls ein wichtiger Faktor für den Angreifer: „Für mich war es wichtig, auch für den Kopf. Hätte es jetzt nicht geklappt, kann während einer WM viel passieren.“ Das neue Arbeitspapier des Nationalstürmers ist bis 2029 datiert und bringt dem Knipser dem Vernehmen nach bis zu 5,5 Millionen Euro pro Jahr ein. Jetzt richtet sich der Fokus jedoch vollends auf das anstehende Turnier: „Es ging relativ schnell. Bam, bam, bam – unterschrieben. Und jetzt kann ich mich voll auf die WM konzentrieren.“