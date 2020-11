Real: Zwei neue Corona-Fälle

Nachdem zuletzt Éder Militão (22) positiv auf das Coronavirus getestet wurde, hat es nun auch Casemiro (28) und Eden Hazard (29) erwischt. Wie die Königlichen offiziell bekanntgeben, liegt bei beiden Spielern ein positiver Befund vor – sowohl Hazard als auch Casemiro begeben sich nun in zweiwöchige Quarantäne.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben dem Ligaspiel am morgigen Sonntag gegen den FC Valencia müssen der Brasilianer und der Belgier auch auf die anstehende Länderspielreise verzichten. Gerade für Hazard ist die Diagnose bitter – nach langer Verletzungspause hatte sich der dribbelstarke Außenstürmer zuletzt zurückgekämpft und zwei Spiele in Folge von Beginn an bestritten.