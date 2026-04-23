Bericht: Brandt soll Griezmann beerben

Die Interessentenliste für Julian Brandt ist lang. Seit sein Abschied von Borussia Dortmund zum Saisonende feststeht, stehen die Bewerber Schlange beim ablösefreien Offensivfreigeist: Der FC Barcelona, der FC Arsenal, die AS Rom, Bayer Leverkusen, der FC Cincinnati oder Fenerbahce wurden schon gehandelt.

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Eine andere Spur führt nun in die spanische Hauptstadt. Dort sucht Atlético Madrid einen Nachfolger für Antoine Griezmann (35). Die Vereinslegende wechselt nach der Saison in die USA zu Orlando City. In Brandt sieht Atlético laut der ‚Marca‘ einen geeigneten Nachfolger.

Brandt sei nicht der einzige Kandidat, jedoch aktuell der Favorit, heißt es in dem Bericht. Zudem ist von einer hohen Handgeldzahlung sowie einem stattlichen Gehalt für Brandt die Rede. Ob der 29-Jährige mit seiner defensiv oft schludrigen Art tatsächlich zu Atlético passt, sei aber mal dahingestellt.