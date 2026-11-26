Younes Ebnoutalib (23)

Die ‚Sport Bild‘ berichtete am gestrigen Mittwoch erstmals über Borussia Dortmunds Interesse an Ebnoutalib. Aufgrund der gemeinsamen Vergangenheit in Elversberg werde Sportdirektor Ole Book über jeden Schritt des Stürmers informiert. Intern habe der BVB bereits über den deutschen Nationalspieler diskutiert, der von der geringen Wertschätzung bei Eintracht Frankfurt irritiert sei.

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Ein Wechsel im Winter, eher aber im kommenden Sommer soll nicht ausgeschlossen sein. Dem Vernehmen nach ist Frankfurt bei einer Summe von 30 bis 40 Millionen Euro verkaufsbereit. Ebnoutalibs Vertrag in der Mainmetropole ist bis 2031 befristet und enthält keine Ausstiegsklausel.

Mathis Albert (17)

Der Flügelspieler gehört beim BVB zu den größten Versprechen für die Zukunft. Dementsprechend groß ist auch das Interesse an Albert. Anfang der Woche sickerte durch, dass Ex-Trainer Mauricio Pochettino den US-amerikanischen Nationalspieler zu Manchester United lotsen möchte. Am gestrigen Mittwoch wurden dann die Bemühungen des FC Barcelona publik. Albert, der vertraglich wohl langfristig an Dortmund gebunden ist, möchte im Sommer über seine Zukunft entscheiden.

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Santiago Sandoval (19)

Nach FT-Informationen haben die Schwarz-Gelben das mexikanische Supertalent im Blick. Aktuell läuft Sandoval für Deportivo Guadalajara auf und steht dort bis 2029 unter Vertrag. Teil des Arbeitspapiers ist nach FT-Infos aber eine Ausstiegsklausel, die dem Vernehmen nach bei zwölf bis 14 Millionen Euro liegt. Konkurrenz erwartet den Bundesliga-Tabellenführer vom FC Porto, der PSV Eindhoven und Olympiakos Piräus.

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Joane Gadou (19)

Nach seiner bärenstarken Leistung (FT-Note 1) gegen den FC Arsenal (1:1) ist Gadou in aller Munde. Der FC Arsenal, der FC Liverpool, Manchester United, Real Madrid und Paris St. Germain sollen den athletischen Innenverteidiger ins Visier genommen haben. Mit Blick auf den bis 2031 datierten Kontrakt ohne Exit-Option hält der BVB alle Zügel in der Hand. „Unter 80 Millionen Euro soll in Dortmund niemand auch nur über einen Verkauf nachdenken“, berichtet die ‚Bild‘.