Ballon d’Or: Der Kane-Fluch ist Geschichte

Am Ende eines langen Galaabends stand Harry Kane auf der Bühne und nahm sichtbar bewegt den Ballon d’Or entgegen – die Auszeichnung als bester Spieler der Saison 2025/26. Und das sorgte international für große Resonanz.

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Vor allem in England überschlagen sich die Medien vor Stolz auf ihren Nationalmannschaftskapitän. „Kane, der Eroberer“, titelt die ‚Daily Mail‘. Der ‚Telegraph‘ vermeldet: „Harry Kane gewinnt den Ballon d’Or und beendet Englands 25-jährige Wartezeit.“ Die ‚Sun‘ bescheinigt dem 33-Jährigen, dass er im ganzen Land für Furore gesorgt hat und titelt „Yes, he Kane.“

Die sonst so nüchterne ‚BBC‘ gratuliert und fragt sich gar, ob Kane „gute Chancen hat, ihn nächstes Jahr zu verteidigen“. Aber auch abseits der Insel scheinen sich die allermeisten sehr gut mit Kane als Sieger anfreunden zu können, der im Gegensatz zu seinen größten Konkurrenten Kylian Mbappé (27) und Lamine Yamal (19) weitestgehend auf mediale Eigenwerbung verzichtete und auch keine teure Sponsorenkampagne ins Feld geführt hatte.

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Die ‚L’Équipe‘ spricht von „König Harry“, ‚Le Parisien‘ erklärt: „Die Krönung eines entschlossenen Torjägers und eines sich wandelnden Spielers. Er wurde lange unterschätzt, auf seine Qualitäten als Torjäger, als reiner Stürmer ohne jeglichen Charme, reduziert. Mit 33 Jahren, nachdem er sich beim FC Bayern München neu erfunden hat, hat er nun den Gipfel des Fußballs erreicht.“

Royale Glückwünsche

Die Gazzetta dello Sport lobt Kanes „unprätentiöse Art“, die ‚as‘ vermeldet das „endgültige Ende des Harry Kane-Fluchs“, der ihm lange Zeit seiner Karriere sämtlich Titel verwehrt habe. Und die ‚Marca‘ betont: „Harry Kane gewinnt den Ballon d’Or mit dem größten Nervenkitzel der Geschichte.“

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Beim FC Bayern München könnte man nicht stolzer sein. Klubpräsident Herbert Hainer sieht Kane „in einer Reihe mit Franz Beckenbauer, Gerd Müller und Karl-Heinz Rummenigge“, laut Sportvorstand Max Eberl „verdient Harry Kane jede Auszeichnung dieser Welt“. Auch England-Coach Thomas Tuchel zeigt sich begeistert, postet: „Mir sind schon vor langer Zeit die Superlative ausgegangen, um deine Leistungen zu beschreiben, aber ich freue mich sehr zu sehen, dass du nun auch offiziell von der Fußballwelt anerkannt wurdest.“

Die überraschendsten Glückwünsche kommen aus dem britischen Königshaus, Prinz William und Prinzessin Kate lassen ausrichten: „Herzlichen Glückwunsch an Harry Kane zum Gewinn des Ballon d’Or! Was für eine fantastische Leistung – und absolut verdient. Ein brillanter Kapitän, ein außergewöhnlicher Spieler und jemand, der Fußballfans auf der ganzen Welt so viele unvergessliche Momente beschert hat.“ Ob da wohl demnächst jemand offiziell zum Ritter geschlagen wird?