United: Bailly traut Vertragsangebot nicht

Eric Bailly traut dem neuen Vertragsangebot seines Arbeitgebers angeblich nicht über den Weg. Laut ‚Sky Sports‘ hat der 26-Jährige eigentlich bereits eine Einigung mit Manchester United über die Verlängerung seines bis 2022 gültigen Kontrakts erzielt. Allerdings befürchte Bailly, dass United damit nur eine bessere Verhandlungsposition für seinen Verkauf im Sommer erhalten will.

Aufgrund mangelnder Einsatzzeiten stellte sich zuletzt eine gewisse Unzufriedenheit beim Innenverteidiger ein. Obwohl er sich grundsätzlich einen langfristigen Verbleib in Manchester vorstellen kann, sieht er das Vertragsangebot sehr skeptisch, da er nicht glaubt, dass er unter Ole Gunnar Solskjaer in Zukunft häufiger spielt, so der Bericht aus England.