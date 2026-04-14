Woltemade-Coach muss zittern

Eddie Howe wird seinen Job als Cheftrainer von Newcastle United vorerst behalten. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, beabsichtigen die Eigentümer des nordenglischen Klubs nicht, den 48-Jährigen vor Saisonende zu entlassen. Im Sommer soll jedoch gemeinsam eine Bilanz gezogen und die weitere Zukunft ausgelotet werden. Die vom saudi-arabischen Staatsfond PIF geleiteten Magpies befinden sich in einer sportlichen Krise. Nur drei der vergangenen elf Ligaspiele konnte die Mannschaft um Nationalspieler Nick Woltemade (24) gewinnen und rangiert in der Premier League lediglich auf Rang 14.

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Newcastles CEO David Hopkinson sorgte am Wochenende für Aufsehen, als er nach der Niederlage gegen Crystal Palace (1:2) erklärte, ein Trainerwechsel werde „zum jetzigen Zeitpunkt“ nicht in Betracht gezogen. Gegenüber dem Fachportal stellte Hopkinson jedoch klar, dass er damit nur beabsichtigte „eine öffentliche Vertrauensbekundung zu vermeiden, die oft dem Abgang eines Trainers vorausgeht“. Dieser erfolgt jedoch offenbar frühestens im Sommer.