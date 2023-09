Barça: Alles klar bei Top-Talent Yamal

Lamine Yamals Vertragsverlängerung beim FC Barcelona ist offenbar schon in trockenen Tüchern. Laut Fabrizio Romano unterschreibt das 16-jährige Ausnahmetalent beim spanischen Meister in den kommenden Tagen einen Kontrakt bis 2026. Bereits am Montag könnte die offizielle Verkündung erfolgen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zudem haben sich die Blaugrana mit Yamal mündlich auf eine langfristige Zusammenarbeit bis 2030 verständigt. Weil das spanische Eigengewächs allerdings noch nicht volljährig ist, darf er noch kein Arbeitspapier unterzeichnen, das länger als drei Jahre gültig ist.