Unwürdiges Rätselraten um Pogba

Wer auf eine fulminante Rückkehr von Paul Pogba ins Profigeschäft gehofft hatte, sah sich schnell enttäuscht. Nach abgesessener Dopingsperre heuerte der Weltmeister von 2018 bei der AS Monaco an und brachte sich nach Trainingsrückstand wieder in die nötige Verfassung.

Auf drei Jokereinsätze im November und Dezember des vergangenen Jahres folgte allerdings die Ernüchterung. Keine einzige Partie kam hinzu für den früheren Modellathleten. Eine nicht näher benannte Wadenverletzung setzt Pogba außer Gefecht.

Niemand weiß Genaues

Und ein Comeback ist offenbar nicht in Sicht. Auf Nachfrage der Presse sagte Monaco-Coach Sébastien Pocognoli am heutigen Donnerstag auf einer Pressekonferenz: „Ganz ehrlich, ich habe dazu keine klare Antwort. So viel dazu. Ich würde gerne ein konkretes Datum nennen, aber das ist einfach nicht möglich. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir hoffen jedenfalls, dass er irgendwann zurückkehrt. In einem Rahmen, in dem wir dieses Thema vielleicht konkreter besprechen können.“

Kurz zuvor hatte sich schon Sportdirektor Thiago Scuro auf ähnliche Weise geäußert: „Das medizinische Team konzentriert sich darauf, Lösungen zu finden, vor allem, ihn vor den Spielen wieder auf den Platz zu bringen. Er erholt sich noch von seiner Wadenverletzung. Sein Rückkehrtermin? Darauf gibt es keine klare Antwort.“

Bleibt also vor allem die Hoffnung darauf, dass sich Pogbas Körper noch einmal in die Verfassung bringen lässt, um regelmäßig Spitzenfußball spielen zu können. Nach momentanem Stand sind zumindest Zweifel angebracht.