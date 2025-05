PSG verabschiedet sich aus Cherki-Rennen

Borussia Dortmund muss sich beim Werben um Rayan Cherki von Olympique Lyon mit einem Konkurrenten weniger auseinandersetzen. Nach Informationen der FT-Partnerredaktion Foot Mercato hat Paris St. Germain den Offensivspieler von seiner Wunschliste gestrichen. Demnach gehört der Franzose nicht zu den Prioritäten im Prinzenpark, von einem Angebot möchte PSG absehen.

Ein Umstand, der dem BVB in die Karten spielt. Bereits seit vergangenem Sommer werben die Schwarz-Gelben intensiv um Cherki. In der kommenden Transferphase plant man an der Strobelallee den nächsten Versuch, den 21-Jährigen nach Dortmund zu lotsen.