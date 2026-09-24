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Serie A

Neue Vorzeichen im Calhanoglu-Poker

von David Hamza - Quelle: Calciomercato.com
Hakan Calhanoglu nach einem Tor @Maxppp

Schien eine Vertragsverlängerung von Hakan Calhanoglu (32) bei Inter Mailand vor wenigen Monaten reine Formsache, gestaltet sich der Deal inzwischen doch komplizierter. Laut ‚Calciomercato.com‘ hängt das auch mit dem neuen Sportdirektor Dario Baccin zusammen, der Anfang September auf Piero Ausilio folgte.

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Statt eines Dreijahresvertrags soll Calhanoglu jetzt nur noch eine Verlängerung um ein Jahr bis 2028 mit Option auf eine weitere Saison angeboten werden. Zudem müsste der türkische Mittelfeldspieler eine Reduzierung seines 6,5 Millionen Euro hohen Jahresgehalts hinnehmen. Interesse an Calhanoglu soll unterdessen auch in der Süper Lig bestehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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