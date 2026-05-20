Unterschrieben: Baum schlägt in Augsburg Wurzeln

Nach längerer Ungewissheit herrscht beim FC Augsburg nun Klarheit: Manuel Baum bleibt Cheftrainer der Fuggerstädter. Wie die Augsburger bekanntgeben, unterschreibt der 46-Jährige einen Vertrag bis 2028. Damit erfüllt der FCA auch den Wunsch vieler Fans sowie der Mannschaft, die sich zuletzt mehrfach für eine Weiterbeschäftigung Baums ausgesprochen hatten.

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Baum hatte den Trainerposten beim FCA vor dem 13. Spieltag von Sandro Wagner übernommen und die Augsburger seitdem deutlich stabilisiert. Zum Zeitpunkt seiner Amtsübernahme rangierte der Klub mit zehn Punkten auf Tabellenplatz 14, die Saison beendeten die Fuggerstädter unter Baum schließlich auf Rang 9 mit 43 Punkten. Ursprünglich war der frühere FCA-Coach lediglich bis Saisonende eingeplant.