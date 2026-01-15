Menü Suche
Kommentar 45
FC Bayern: Laimer-Diagnose ist da

von Dominik Schneider - Quelle: fcb.de
1 min.
Konrad Laimer im Bayern-Trikot @Maxppp

Der FC Bayern muss eine Weile auf Konrad Laimer verzichten. In der Bundesligapartie gegen den 1. FC Köln (3:1) musste der Österreicher kurz vor Schluss verletzungsbedingt den Rasen verlassen. Wie sich nun herausstellte, zog sich der flexibel einsetzbare Defensivakteur einen Muskelfaserriss zu.

FC Bayern München
Muskelfaserriss – Konrad Laimer fällt aus.

Komm schnell wieder zurück, Konni! 🙏

Betroffen ist die linke Wade des Nationalspielers. Nach der Untersuchung durch die medizinische Abteilung des deutschen Rekordmeisters ist klar, dass Laimer einige Spiele pausieren wird. Wie lang genau der Dauerläufer nicht zur Verfügung steht, geht aus der offiziellen Bayern-Mitteilung nicht hervor.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (45)
