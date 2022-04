Werder: Der Stand bei Weiser

Eine Entscheidung, ob Leihgabe Mitchell Weiser (28) auch in der nächsten Saison für Werder Bremen auflaufen wird, ist noch nicht gefallen. Clemens Fritz, Leiter Lizenzbereich, sagt im Gespräch mit der ‚DeichStube‘: „Das muss man mal abwarten. Wir werden uns in Ruhe zusammensetzen, aber da kann ich jetzt noch nichts zu sagen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Weiser ist bis Saisonende von Bayer Leverkusen ausgeliehen. Ein Entgegenkommen bei Ablöse und Gehalt würde einen festen Transfer an die Weiser fraglos vereinfachen. Fritz jedenfalls ist sich sicher, dass sich der Rechtsfuß „wohlfühlt in der Mannschaft, er bringt sich gut ein.“ Beide Seiten können sich eine Fortsetzung der Zusammenarbeit vorstellen, so viel ist klar.