Neue Flügel-Power für den HSV?

Nach der Festverpflichtung von Albert Grönbaek (25) plant der Hamburger SV, einen weiteren Flügelspieler zu verpflichten. Wie die ‚L‘Équipe‘ berichtet, richtet sich dabei der Fokus der Verantwortlichen auf Alan Virginius, der zurzeit bei den Young Boys Bern unter Vertrag steht. Die Rothosen zeigen demnach großes Interesse an einer Verpflichtung des 23-Jährigen.

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Virginius war im vergangenen Sommer von den Schweizern nach einem erfolgreichen Leihjahr für 2,5 Millionen Euro festverpflichtet worden. Nach elf Torbeteiligungen in seiner Premierensaison legte er in der vergangenen Spielzeit noch einmal mit 15 Scorerpunkten (sechs Tore & neun Vorlagen) nach und hat sich somit in die Notizbücher zahlreicher europäischer Vereine gespielt.

Neben dem HSV ist vor allem der FC Genua an dem Rechtsfuß interessiert. Die Italiener erwägen, ein erstes offizielles Angebot für den ehemaligen französischen U21-Nationalspieler einzureichen. In Bern steht Virginius noch bis 2029 unter Vertrag.