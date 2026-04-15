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Bundesliga

Bayern aufgepasst: Topklubs hinterlegen Aseko-Interesse

Noel Aseko kehrt im Sommer zum FC Bayern zurück. Seine unmittelbare Zukunft könnte aber andernorts liegen.

von Fabian Ley - Quelle: Transfermarkt.de
1 min.
Noel Aseko freut sich mit seinen Kollegen @Maxppp

Der Interessentenkreis für Noel Aseko wächst weiter. Nach Informationen von ‚Transfermarkt.de‘ haben „Vereine aus den Top5 der Bundesliga“ sowie internationale Topklubs aus England und Italien beim 20-jährigen Mittelfeldspieler vorgefühlt. Das Werben von Eintracht Frankfurt sickerte zuletzt bereits durch. Die ‚Bild‘ nannte jüngst außerdem Brighton & Hove Albion sowie den FC Villarreal als Mitbewerber.

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Aseko kehrt im Sommer nach seiner erfolgreichen Leihstation bei Hannover 96 zunächst zurück zum FC Bayern, der von einer rund 2,4 Millionen Euro hohen Rückkaufklausel Gebrauch macht. Der Youngster soll in München die Chance bekommen, sich zu beweisen und einen Kaderplatz zu ergattern.

Laut ‚Transfermarkt.de‘ fand in den vergangenen Tagen „ein intensiver telefonischer Austausch“ zwischen FCB-Coach Vincent Kompany und dem deutschen U21-Nationalspieler über dessen Perspektive statt. Hannovers Chancen auf eine direkte Rückleihe sind dem Bericht zufolge auch im Falle des Aufstiegs gering, da Asekos nächster Entwicklungsschritt nicht leihweise erfolgen soll.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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