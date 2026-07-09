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Serie A

Atta für fast 40 Millionen zur Konkurrenz

von Julian Jasch - Quelle: Sky Italia | gianlucadimarzio.com
Arthur Atta jubelt @Maxppp

Nach der Leihe von Innenverteidiger Radu Dragusin (24) zieht der AC Florenz die nächste prominente Verstärkung an Land. Mittelfeldspieler Arthur Atta (23) wechselt von Udinese Calcio zur Fiorentina, berichtet ‚Sky Italia‘. Die offizielle Verkündung dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen.

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Laut Gianluca Di Marzio wechseln mehr als 30 Millionen Euro innerhalb der Serie A den Besitzer, samt Boni könnten sogar fast 40 Millionen fällig werden. Atta war in der vergangenen Saison in 34 Pflichtspielen an zehn Treffern direkt beteiligt (sechs Tore, vier Vorlagen).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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