Plant Chabot den VfB-Abgang?

Jeff Chabot hat einen Beraterwechsel vorgenommen. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ wird der Abwehrchef vom VfB Stuttgart statt von der Agentur Wassermann nun von der Agentur ROOF vertreten, in der unter anderem Ex-Bayern-Profi Andreas Ottl tätig ist. Das Boulevardblatt spekuliert im Zuge dessen über einen baldigen VfB-Abschied des 27-Jährigen, da auf einen Vermittler- oftmals auch ein Vereinswechsel folge.

Chabot war im Sommer 2024 für 4,5 Millionen Euro vom 1. FC Köln zu den Schwaben gekommen und ruft dort höchst konstant seine Leistungen ab. Im vergangenen Transfersommer wurde der Linksfuß bereits mit Juventus Turin und Saudi-Klub Al Nassr in Verbindung gebracht. Über etwaige Abschiedsgedanken sagte Chabot damals: „Stand jetzt nicht. Aber im Fußball weiß man nie, was passiert. Stand jetzt bin ich hier sehr glücklich.“ Der VfB hätte sicher nichts gegen einen langfristigen Verbleib. Der ‚Bild‘ zufolge würde man erst bei einem Angebot deutlich über 15 Millionen Euro „ins Grübeln kommen“.