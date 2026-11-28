Nach seiner Tätlichkeit gegen den Hamburger SV hat sich Joshua Kimmich geäußert. In der Mixed Zone sagte der Kapitän des FC Bayern: „Ich habe eine Stunde darüber nachgedacht, so richtig verstehen kann ich es nicht. Wenn man die ganze Situation betrachtet, in der wir uns befinden, ist es völlig unentschuldbar. Auch jetzt in dieser Situation, ich meine, es steht 0:0, wir haben das Spiel eigentlich im Griff gehabt. Es ist jetzt nichts Großes passiert. Es war jetzt nicht mal so, dass ich irgendwie sauer oder geladen war. Deswegen fehlen mir so ein bisschen die richtigen Worte.“

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Der 31-Jährige hatte Alexander Rössing-Lelesiit (19) nach einem kleinen Schubser an den Haaren gezogen und dafür Rot gesehen. Nach dem Spiel zeigte der Sechser Reue: „Entschuldigen muss ich mich bei der Mannschaft, aber ich kann es auch nicht wirklich erklären. Es war auf jeden Fall sehr, sehr dumm. Ich bin froh, dass wir noch einen Punkt geholt haben, aber es hilft natürlich der Mannschaft nicht weiter, vor allem jetzt in der jetzigen Situation.“