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UEFA Nations League

Absage für Klopp

von David Hamza
1 min.
Brajan Gruda im Trikot von RB Leipzig @Maxppp

Brajan Gruda muss sein Debüt für die deutsche A-Nationalmannschaft verschieben. Der 22-jährige Offensivspieler von RB Leipzig wird die anstehende Länderspielreise verletzungsbedingt nicht antreten. Gruda zog sich laut Angaben von RB am Sonntag gegen Bayer Leverkusen (0:2) eine Zerrung der seitlichen Bauchmuskulatur zu.

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Ob der DFB einen Spieler nachnominieren wird, wurde zur Stunde noch nicht vermeldet, ist laut ‚Sky‘ aber nicht geplant. Gruda war in der Vergangenheit fester Bestandteilt der deutschen U-Nationalmannschaften, lief unter anderem 20 Mal für die U21 auf. Jetzt wurde er erstmals für die A-Nationalmannschaft berufen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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