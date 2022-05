FC: Baumgart hat keine Angst vor Abgängen

Steffen Baumgart sorgt sich nicht um einen Ausverkauf beim 1. FC Köln. Über Stürmer Anthony Modeste (34), dessen Vertrag 2023 ausläuft, sagt der FC-Trainer in der ‚Bild‘: „Ich sehe keinen Grund, warum er gehen sollte.“ Nach dem Einzug in den Europapokal betonte Modeste, er könne sich einen Verbleib in Köln sehr gut vorstellen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch die Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri (27) und Salih Özcan (24), ebenfalls nur noch ein Jahr unter Vertrag, wurden zuletzt mit einem Abschied in Verbindung gebracht. Baumgart stellt klar: „Ich beschäftige mich insgesamt nicht damit, ob Jungs wie Tony, Salih oder Ellyes gehen. Im Gegenteil. Sie gehören hierher, haben Vertrag. Wenn jemand kommt und weg will, dann kann man darüber reden. Bis dahin gehe ich aber davon aus, dass sie bleiben.“