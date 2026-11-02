RB Leipzig: Das Winter-Preisschild für Bakayoko

Johan Bakayoko ist im Winter zum Schnäppchenpreis zu haben. Wie ‚Sky‘ berichtet, peilt RB Leipzig einen Verkauf des 23-jährigen Rechtsaußen an und ruft elf bis zwölf Millionen Euro Ablöse auf.

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Bakayoko war im Sommer 2025 mit hohen Erwartungen für 18 Millionen von der PSV Eindhoven gekommen, konnte sich in Leipzig aber nicht durchsetzen. Da Leipzig einen Verkauf im Winter als schwierig einstuft, könnte der Linksfuß auch verliehen werden.