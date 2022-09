Bericht: Gladbach gibt bei Aarons nicht auf

Borussia Mönchengladbach erwägt am heutigen Deadline Day offenbar ein weiteres Angebot für Max Aarons. Erst am gestrigen Mittwoch lehnte Norwich City laut ‚Sky Sports‘ eine Offerte des Bundesligisten ab. Nun könnte laut dem englischen TV-Sender eine weitere folgen.

Aarons ist 15-facher englischer U21-Nationalspieler. Mit Norwich stieg er in der vergangenen Saison aus der Premier League ab. Für die zweite Liga ist der 22-jährige Rechtsverteidiger eigentlich überqualifiziert. Eine Situation, die sich die Borussia zunutze machen will.

Allen voran Daniel Farke will Aarons gerne in seinem Team haben. So war es der Trainer, der Aarons in Norwich einst zum gefragten Mann formte. Sogar der FC Bayern wollte den gebürtigen Londoner mal verpflichten. Unklar ist zur Stunde aber noch völlig, wie teuer Aarons werden würde.

Update (10:58 Uhr): Laut ‚Sky Sports‘ ist nun auch der spanische Erstligist FC Villarreal in den Poker um Aarons eingestiegen.