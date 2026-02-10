Hartes Urteil bei Manzambi

Der DFB hat Johan Manzambi nach dessen Platzverweis im Bundesligaspiel des SC Freiburg gegen den SV Werder Bremen (1:0) am Samstag für drei Spiele gesperrt. Das ist der Website des Verbands zu entnehmen. Für den 20-jährigen Schweizer ist es bereits die zweite Rotsperre in dieser Saison.

Update (14:41 Uhr): Mittlerweile ist bekannt, dass der SCF Einspruch gegen die Länge der Sperre eingelegt hat.

Erst nach VAR-Eingriff wurde Manzambi in der 52. Spielminute gegen Werder vom Platz gestellt, vorausgegangen war ein durchaus unglücklicher Wadentreffer des Youngsters gegen Olivier Deman. Das Strafmaß fällt wohl auch deshalb so hoch aus, da Manzambi Widerholungstäter ist. Schon am 3. Spieltag gegen den VfB Stuttgart (3:1) war er wegen ungestümen Spiels vom Platz geflogen. Nun wird der 20-Jährige die Begegnungen mit der TSG Hoffenheim (Samstag), Borussia Mönchengladbach (22. Februar) und Eintracht Frankfurt (1. März) verpassen.