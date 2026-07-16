FC-Talent Kristal plant Wechsel

Mittelfeldspieler Patrik Kristal plant, den 1. FC Köln vorübergehend zu verlassen, um den nächsten Schritt zu gehen. Laut dem ‚kicker‘ will der 14-fache estnische Nationalspieler verliehen werden und im Anschluss in Köln bei den Profis angreifen. Die beiden dänischen Erstligisten Viborg FF und Lyngby BK haben Interesse bekundet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor eineinhalb Jahren war Kristal aus Estland ans Geißbockheim gewechselt. Im zarten Alter von 18 Jahren kann der Rechtsfuß schon auf 156 Spiele im Herrenbereich zurückblicken. In Köln steht Kristal noch bis 2028 unter Vertrag.