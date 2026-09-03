Nathanaël Mbuku wechselt nach Belgien. Der FC Augsburg verleiht den 24-jährigen Offensivspieler an die VV St. Truiden. Zuvor hat er seinen Vertrag bis 2028 verlängert. Augsburg gewährt dem belgischen Erstligisten dem Vernehmen nach eine 2,5 Millionen Euro hohe Kaufoption und sichert sich eine Weiterverkaufsbeteiligung.

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#Mbuku verlängert und geht auf Leihe! ❤️💚🤍



Der FCA verlängert mit Nathanaël Mbuku bis 2028. Gleichzeitig zieht es den 24-Jährigen bis Saisonende 𝐚𝐮𝐟 𝐋𝐞𝐢𝐡𝐛𝐚𝐬𝐢𝐬 zum belgischen Erstligisten VV St. Truiden, um wichtige Spielpraxis auch auf europäischem Niveau zu… pic.twitter.com/s9ER00BVJ0 — FC Augsburg (@FCAugsburg) September 3, 2026

Der FCA hatte Mbuku vor dreieinhalb Jahren von Stade Reims verpflichtet. Durchsetzen konnte sich der 22-fache kongolesische Nationalspieler nicht, in den vergangenen Jahren war er an die AS St.-Étienne, Dinamo Zagreb und den HSC Montpellier verliehen.