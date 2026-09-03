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Augsburg verleiht Mbuku

von David Hamza
1 min.
Nathanaël Mbuku fährt Fahrrad @Maxppp

Nathanaël Mbuku wechselt nach Belgien. Der FC Augsburg verleiht den 24-jährigen Offensivspieler an die VV St. Truiden. Zuvor hat er seinen Vertrag bis 2028 verlängert. Augsburg gewährt dem belgischen Erstligisten dem Vernehmen nach eine 2,5 Millionen Euro hohe Kaufoption und sichert sich eine Weiterverkaufsbeteiligung.

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Der FCA hatte Mbuku vor dreieinhalb Jahren von Stade Reims verpflichtet. Durchsetzen konnte sich der 22-fache kongolesische Nationalspieler nicht, in den vergangenen Jahren war er an die AS St.-Étienne, Dinamo Zagreb und den HSC Montpellier verliehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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