FC Bayern: Boateng-Entscheidung naht

Unter Trainer Hansi Flick ist Jérôme Boateng auch in dieser Saison beim FC Bayern gesetzt. Anstalten, den auslaufenden Vertrag des 32-Jährige zu verlängern, haben die Münchner bisher aber noch nicht gemacht.

Unter der Anzeige geht's weiter

In naher Zukunft könnte sich das ändern, wie Boateng am gestrigen Mittwochabend im ‚Sportschau Club‘ der ‚ARD‘ ankündigte. „Ich habe immer wieder gesagt, dass ich mir absolut vorstellen kann zu verlängern. Da gehören aber immer zwei Seiten dazu. Es wird demnächst Gespräche geben. Ich bin da absolut offen für“, so der ehemalige Nationalspieler.

Ob es einen Zeitpunkt gebe, bis zu dem er gern eine Entscheidung hätte? „Es wäre schön, wenn sich in den nächsten Wochen oder in den nächsten zwei Monaten eine Richtung abzeichnet.“ Sollte eine Verlängerung scheitern, würde Boateng es gelassen hinnehmen: „Es ist kein Muss. Mir ist nur wichtig, dass es sauber und klar abläuft. Den Rest lasse ich auf mich zukommen.“

Gebrochene Versprechen

Sauber und klar lief es aus Sicht des Innenverteidigers in den vergangenen Jahren nicht immer ab. Der 32-Jährige hatte in der Vergangenheit immer wieder mit einem Abschied kokettiert, 2018 stand er vor dem Wechsel zu Paris St. Germain. Die Bayern legte dann jedoch ihr Veto ein.

Boateng erinnert sich: „Mir wurde zugesagt, dass mir keine Steine in den Weg gelegt werden, wenn ich weg will und eine bestimmte Summe bezahlt wird. Das war der Fall, aber der Wechsel wurde dann trotzdem nicht zugelassen. Das war schwierig für mich.“ Die Zusammenarbeit ging weiter und mündete 2020 im Triple-Gewinn. Ob sie auch 2021 fortgesetzt wird, wird sich zeigen.