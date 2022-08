Barça: Umtiti nach Italien

Der FC Barcelona kann bald endlich einen Haken hinter das Kapitel Samuel Umtiti machen. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, steht der 28-jährige Innenverteidiger kurz vor dem Wechsel zu US Lecce.

Beim italienischen Erstliga-Aufsteiger winkt dem Franzosen die Spielpraxis, die ihm in Barcelona seit Jahren verwehrt bleibt. Umtiti kam in Folge schwerer Verletzungen nie wieder an die Form heran, die er etwa beim WM-Titel 2018 mit Frankreich zeigte.