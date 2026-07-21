Luxusspieler Goretzka pokert hoch

Beim FC Bayern war für Leon Goretzka pünktlich zum Monatswechsel Schluss. Der Mittelfeldspieler ist jetzt vertragslos und könnte jederzeit bei einem neuen Klub aufschlagen. Dem 31-Jährigen liegen einige Anfragen und Offerten vor, eine finale Entscheidung über seine Zukunft hat er aber noch nicht getroffen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚Calciomercato.com‘ wird die Spur zu Juventus Turin wieder heißer. Der Vorstandsvorsitzende Giovanni Carnevali und der Technische Direktor Frederic Massara haben dem Bericht zufolge kürzlich wieder Kontakt zu Goretzkas Beratern hergestellt. Die hohen Forderungen für eine Unterschrift scheinen aber weiterhin ein großes Hindernis darzustellen.

Es heißt, die Spielerseite wünsche sich ein Jahresgehalt von sieben Millionen Euro netto. Außerdem wäre ein Handgeld im Bereich von zehn Millionen Euro fällig. Für Juventus, das in der kommenden Saison nicht in der Champions League spielen wird, ist dies wirtschaftlich kaum zu bewerkstelligen. Deshalb gilt Goretzka auch nicht als absolute A-Lösung bei der Alten Dame.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Blick haben die Verantwortlichen der Italiener auch Franck Kessié. Der 29-jährige Ivorer ist ebenfalls vertragslos und wäre schon mit einem Dreijahresvertrag und fünf Millionen Euro netto pro Spielzeit zufrieden. Für Juventus die deutlich günstigere Option.