Zaniolo vor der Unterschrift

Erst vor wenigen Wochen verpflichtete Udinese Nicolò Zaniolo fest von Galatasaray, nun steht offenbar bereits die nächste Vertragsunterschrift an. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, haben sich der Serie A-Klub und der 27-Jährige auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Der Offensivspieler soll am heutigen Abend ein neues Arbeitspapier über drei Jahre unterzeichnen.

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Zaniolo hatte sich mit starken Leistungen für eine weitere Zusammenarbeit empfohlen. In der vergangenen Saison kam der italienische Nationalspieler auf 32 Pflichtspiele, fünf Tore und sechs Vorlagen für Udinese. Seine Form soll den Klub letztlich dazu bewogen haben, die Vertragskonditionen nach der erst kürzlich erfolgten Festverpflichtung nochmals anzupassen.