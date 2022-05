Hütter-Nachfolge: Farke ebenfalls Top-Kandidat

Daniel Farke gehört bei Borussia Mönchengladbach neben Lucien Favre zum Favoritenkreis auf den offenen Cheftrainerposten. Das berichtet die ‚Bild‘. Beide Trainer seien „Top-Kandidaten“ auf die Nachfolge von Adi Hütter. Der 52-jährige Österreicher hatte nach dem gestrigen 5:1-Sieg über die TSG Hoffenheim seinen vorzeitigen Abschied öffentlich verkündet.

Farke stand bis März beim russischen Erstligisten FK Krasnodar an der Seitenlinie, legte mit Beginn des Ukraine-Konflikts sein Amt dort nieder. Zuvor führte der ehemalige BVB-Jugendtrainer Norwich City in vier Jahren zweimal in die Premier League. Während zwischen der Borussia und Favre dem Vernehmen nach bereits konkrete Gespräche geführt wurden, ist derzeit nicht bekannt, ob auch Farke kontaktiert wurde.