Fan-Flucht in Katar | Spaniens „goldener Mix“

Katar auf dem Boden der Tatsachen

Als „größte und beste WM aller Zeiten“ hatte FIFA-Präsident Gianni Infantino das Großturnier in Katar angekündigt. Beim gestrigen Eröffnungsspiel des Gastgeberlandes gegen Ecuador wurde aber klar, dass dies ganz und gar nicht der Realität entspricht. Die Partie, die die Südamerikaner mit 2:0 für sich entscheiden konnten, war spielerisch eintönig und wenig unterhaltsam. Bereits zur Halbzeit war das Stadion zur Hälfte geleert. Die englische Zeitung ‚The Guardian‘ quittiert den peinlichen Auftritt mit einem vernichtenden Urteil: „Nach all dem Geld gibt es eine Demütigung für Katar.“ Weiter schreibt das Blatt: „Immer wieder hat man uns gesagt, wie wichtig den Kataris diese WM sei. Jetzt, wenn es drauf ankommt, sind sie ganz schnell verschwunden.“ Berichte über gekaufte Fans und inszenierte Fernsehbilder werfen ein zusätzlich schlechtes Licht auf dieses „besorgniserregende Unterfangen“, wie die ‚Marca‘ die Weltmeisterschaft nennt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Alba mit Kampfansage

Spanien möchte mal wieder eine Weltmeisterschaft gewinnen. Für die Furia Roja wäre es nach dem Triumph bei der EM 2012 der erste große Titel seit zehn Jahren. Die spanische ‚as‘ titelt daher in ihrer heutigen Ausgabe mit einem Zitat von Jordi Alba: „Unsere Stärke ist die Gruppe.“ Wenn man sich die Fakten anschaut, hat der 33-Jährige gar nicht so unrecht. Mit einem Altersschnitt von 25,3 Jahren hat Spanien im Vergleich zu den anderen Teams einen recht jungen Kader. Trainer Luis Enrique hat es geschafft, eine gute Mischung aus gestandenen und erfahrenden Spielern sowie jungen und frechen Talenten zu bilden. Alba, der beim Titelgewinn 2012 bereits dabei war, ist voll des Lobes über seinen Coach. „Luis Enrique ist der beste Trainer der Welt“, so der Linksverteidiger vom FC Barcelona. Für den flinken Defensivmann könnte es die letzte WM sein. Mit dem „goldenen Mix“, wie er die Auswahl nennt, will er deshalb unbedingt so erfolgreich wie nur möglich sein. „Wir wollen diese WM mit so vielen Siegen wie es geht beenden, auch weil es meine letzte sein könnte.“

Doppel-Duell für Frankreich-Stürmer

Auf der Frontseite der ‚Gazzetta dello Sport‘ prangen die Konterfeis von Olivier Giroud und Marcus Thuram. Die beiden Stürmer spielen aktuell Seite an Seite in der französischen Nationalmannschaft, könnten sich aber schon bald auf dem Rasen gegenüberstehen. Die Zeitung berichtet nämlich von einem gesteigerten Interesse von Inter Mailand, Thuram im Winter zu verpflichten. Die Nerazzurri wollen sich demnach vor Ort in Katar mit dem Sohn von Frankreich-Legende Lilian Thuram treffen, um über einen Wechsel zu sprechen. Giroud, der bei Inters Stadtrivale AC Mailand unter Vertrag steht, buhlt zudem mit Thuram um den Startelf-Platz im Sturm der Équipe Tricolore. Nach der Verletzung von Weltfußballer Karim Benzema hat Trainer Didier Deschamps nun die Qual der Wahl.