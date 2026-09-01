ManCity verleiht Grealish erneut

Jack Grealish (30) heuert wie schon im vergangenen Jahr beim FC Everton an. Die Toffees verkünden die Leihe des Kreativspielers offiziell. 2027 läuft sein Vertrag bei Manchester City aus, er wird also voraussichtlich nicht zurückkehren.

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Grealish war einst für 117,5 Millionen Euro von Aston Villa zu den Skyblues gewechselt. 159 Einsätze, 17 Tore und 23 Vorlagen später lässt der Engländer (39 Länderspiele) das Kapitel wohl endgültig hinter sich.