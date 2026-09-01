Premier League
ManCity verleiht Grealish erneut
@Maxppp
Jack Grealish (30) heuert wie schon im vergangenen Jahr beim FC Everton an. Die Toffees verkünden die Leihe des Kreativspielers offiziell. 2027 läuft sein Vertrag bei Manchester City aus, er wird also voraussichtlich nicht zurückkehren.
Unter der Anzeige geht's weiter
Jack is BACK! 💙 pic.twitter.com/gz1x19oLHS— Everton (@Everton) September 1, 2026
Grealish war einst für 117,5 Millionen Euro von Aston Villa zu den Skyblues gewechselt. 159 Einsätze, 17 Tore und 23 Vorlagen später lässt der Engländer (39 Länderspiele) das Kapitel wohl endgültig hinter sich.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden