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Bundesliga

Mega-Deal mit Gordon: Bayern will tauschen

Anthony Gordon steht ganz oben auf Bayerns Wunschliste. Um den Preis zu drücken, wollen die Münchner einen ihrer Spieler nach Newcastle schicken.

von David Hamza - Quelle: Bild
1 min.
Anthony Gordon nimmt Kalle ins Visier @Maxppp

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl macht kein Geheimnis aus dem Interesse an Linksaußen Anthony Gordon (25), sagte am Freitag: „Wir haben ein sehr gutes Gespräch geführt und hoffen, dass wir weiterkommen.“

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Das große Problem ist die Ablöseforderung von Newcastle United: 80 Millionen Euro wollen die Magpies sehen, Bayern nach aktuellem Stand aber nur 60 Millionen zahlen. Die Münchner denken laut der ‚Bild‘ deshalb darüber nach, einen ihrer Spieler in dem Deal zu verrechnen.

Ein Kandidat dafür sei der bis Ende Juni an den VfB Stuttgart verliehene Alexander Nübel (29). Bei Newcastle könne man sich eine Verpflichtung von Nübel vorstellen, der Torhüter selbst bevorzuge allerdings eher andere Vereine in England und Italien.

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Klar ist, in München hat Nübel trotz Vertrag bis 2029 keine Zukunft mehr. Der Rekordmeister plant die neue Saison mit Manuel Neuer (40), Jonas Urbig (22) und Sven Ulreich (37).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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