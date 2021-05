Bericht: Mourinho denkt an de Gea

José Mourinho schielt bei der Suche nach einem neuen Torwart offenbar in Richtung seines Ex-Klubs Manchester United. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, möchte der künftige Trainer der AS Rom David de Gea in die italienische Hauptstadt lotsen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Manchester hat der 30-jährige Schlussmann seinen Stammplatz an Dean Henderson (24) verloren, kam zuletzt lediglich in der Europa League zum Einsatz. Zudem fällt der Stammkeeper der Roma, Pau López (26), mit einer Schulterverletzung mehrere Monate aus. Ob de Geas Transfer für die Römer zu finanzieren ist, steht allerdings auf einem anderen Blatt.