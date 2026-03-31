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Klare Mission: De Zerbi übernimmt bei Tottenham

Tottenham Hotspur hat einen Nachfolger für Igor Tudor gefunden. Roberto De Zerbi soll die Spurs vor dem Abstieg bewahren.

von Lukas Weinstock - Quelle: tottenhamhotspur.com
1 min.
Roberto De Zerbi voll im Fokus @Maxppp

Tottenham Hotspur ist es doch gelungen, Roberto De Zerbi von einem vorzeitigen Amtsantritt zu überzeugen. Die Spurs teilen offiziell mit, dass der italienische Übungsleiter einen langfristigen Vertrag unterschreibt.

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Tottenham Hotspur
We are pleased to announce the appointment of Roberto De Zerbi as our new Men’s Head Coach on a long-term contract, subject to work permit.

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Bei den Nordlondonern tritt De Zerbi die Nachfolge von Igor Tudor an, der vor wenigen Tagen nach nur sieben Spielen von seinen Pflichten entbunden wurde. De Zerbi war seit Mitte Februar ohne Anstellung, zuvor hatte er für Olympique Marseille an der Seitenlinie gestanden.

Auf ihn wartet nun eine anspruchsvolle Aufgabe. Mit noch sieben verbleibenden Spielen belegen die Spurs Rang 17. Der Abstand auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt einen Punkt. De Zerbi soll das Worst-Case-Szenario verhindern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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